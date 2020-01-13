مدرب الاولمبي يسحب هواتف اللاعبين قبل مواجهة تايلاند



قرر مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، عبد الغني شهد، سحب هواتف لاعبيه قبل مواجهة تايلاند الحاسمة يوم غد الثلاثاء في نهائيات آسيا.



وقال المدير الاداري للمنتخب الاولمبي مهدي كريم في تصريح صحفي :" ان مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد، طالب اللاعبين بالتركيز على مواجهة تايلاند الحاسمة ".



واضاف كريم :" ان اللاعبين يشعرون بمسؤولية كبيرة تجاه الجماهير العراقية ، ويأملون بادخال الفرحة الى قلوبهم من خلال تحقيق الانتصار وبلوغ الدور المقبل ".



واشار الى :" ان المدرب قرر سحب هواتف اللاعبين كي ينصب تركيزهم على المباراة فقط دون الامور الاخرى ".



يذكر ان الاولمبي بحاجة الى الفوز فقط ، للتأهل الى الدور القادم.



ف.ا