الجماعة الاسلامية : قانون الاصلاح مفصل حسب مقاسات اعضاء برلمان الاقليم



اكد عضو الجماعة الاسلامية الكردستانية شوان رابر، استمرار الجدل في اقليم كردستان بشأن قانون الاصلاح الذي تجري مناقشته داخل برلمان الاقليم.



وقال رابر في تصريح صحفي :" ان برلمان الاقليم يريد اقرار قانون مفصل يحفظ امتيازات اعضائه ورواتبهم العالية"، مبينا :" ان هذا الامر غير مناسب ولن نوافق عليه ".



واضاف :" يجب تخفيض رواتب اعضاء البرلمان واعضاء الحكومة ووزرائها ليتسنى تحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المواطن في الاقليم ".



واشار الى :" ان اقرار القانون ، دون التصويت على خفض رواتب اعضاء البرلمان ، لن يكون مجديا وسيخلق اعتراضات كبيرة من قبل المواطنين ".



ف.ا