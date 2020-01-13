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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 12:47 م

كتلة علاوي : القوى السياسية كلها اتفقت على خرق الدستور !!

كاظم الشمري

اكد النائب كاظم الشمري رئيس كتلة ائتلاف "الوطنية "  برئاسة اياد علاوي :" ان ازمة الثقة تفاقمت بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية برهم صالح "، متهما الاخير بخرق الدستور .

وقال الشمري في تصريح صحفي :" ان ما يتعلق باختيار رئيس وزراء جديد، اصبح  امرا  مخجلا، وقد وضعنا في وضع لا نحسد عليه، بدءا من قيام رئيس الجمهورية بخرق الدستور ".

واضاف :" ان القوى السياسية كلها اتفقت في بداية تشكيل الحكومة على خرق الدستور من خلال مبدأ الكتلة الاكبر وتفسيرها العجيب الغريب من قبل المحكمة الاتحادية، وبالتالي تشكلت حكومة هي هجينة في الواقع، ولم تتمكن من الصمود ".

واوضح الشمري :" ان تأخير حسم ملف رئيس الوزراء بات يشكل معضلة حقيقية، بينما لا توجد في الواقع اسباب حقيقية تحول دون ذلك"،  مشيرا الى :" ان  بعض القوى السياسية لا تزال تصر على ان تأتي بشخص قريب منها، ما ادى الى نشوء ازمة كبيرة ".

ف.ا
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