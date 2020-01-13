ائتلاف العبادي : الحلبوسي والاكراد ابرز المستفيدين من بقاء حكومة عبد المهدي



رأى احمد الحمداني عضو ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي:" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والاكراد ابرز المستفيدين من بقاء حكومة عبد المهدي لفترة اطول ".



وقال الحمداني في تصريح صحفي :" ان رئيس البرلمان والتحالف الكردستاني من ابرز الجهات الداعمة لبقاء حكومة عبد المهدي ، وهذا واضح من خلال مناصبهم ومكتسباتهم ".



وتوقع عضو النصر :" ان تتفق الكتل السياسية في نهاية المطاف على الابقاء على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمدة ستة اشهر ، لحين اجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان ".



وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اكد في تصريح سابق ان عادل عبد المهدي هو انسب شخص لتجديد الثقة بحكومته .



ف.ا