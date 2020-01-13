الموارد المائية تتأهب لفيضانات محتملة

ترأس وزير الموارد المائية جمال العادلي اجتماعاً فنياً لكوادر الوزارة ، لمناقشة حالة الفيضان في ضوء استمرار ارتفاع واردات المياه في نهر الفرات وامتلاء خزان سد حديثة وبحيرة الحبانية ، وكيفية تسليك الموجات الفيضانية في حال زيادة الواردات المائية.



وذكر مصدر في الوزارة :" ان المجتمعين اتفقوا على اتخاذ قرارات بشأن المحافظة على المنسوب في سد حديثة وبحيرة الحبانية ، ومحاولة تخفيضه بعض الشيء باطلاق 1000م٣/ثا من سد حديثة و300م٣/ثا تحول الى بحيرة الرزازة ".



واضاف انه :" تم التأكيد على توحيد الجهود ومتابعة الاعمال مع دائرة المصب العام ، لحل مشكلة فك الاختناقات ومعالجة ارتفاع مناسيب مياه المبازل في قضاء التاجي ضمن قواطع عمل ضواحي العاصمة بغداد ، من خلال تعميق مجموعة من المبازل وتطهيرها من النباتات الضارة والترسبات لغرض انجاح الخطط الاروائية والزراعية ".

ف.ا