بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
ميليشيات إيران تغتال النشطاء والمتظاهرون في العراق.. وحكومة عبد المهدي عاجزة عن التصدي لها مدرب الاولمبي يسحب هواتف اللاعبين قبل مواجهة تايلاند الجماعة الاسلامية : قانون الاصلاح مفصل حسب مقاسات اعضاء برلمان الاقليم كتلة علاوي : القوى السياسية كلها اتفقت على خرق الدستور !! المالية النيابية : الموازنة الجديدة تتضمن آخر دفعة من ديون العراق للكويت ائتلاف العبادي : الحلبوسي والاكراد ابرز المستفيدين من بقاء حكومة عبد المهدي بعد اغتيال عبد الصمد وغالي.. صحفيون وإعلاميون يطلقون هاشتاك "#أنا_التالي" قرار عراقي مستقل .. في قم الايرانية ! الموارد المائية تتأهب لفيضانات محتملة الخط الستراتيجي البديل " البصرة ـ حديثة " ينجز خلال ايام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 12:12 م

الموارد المائية تتأهب لفيضانات محتملة

وزارة الموارد المائية

ترأس وزير الموارد المائية جمال العادلي اجتماعاً فنياً  لكوادر الوزارة ، لمناقشة حالة الفيضان في ضوء استمرار ارتفاع واردات المياه في نهر الفرات وامتلاء خزان سد حديثة وبحيرة الحبانية ، وكيفية تسليك الموجات الفيضانية في حال زيادة الواردات المائية.

وذكر مصدر في الوزارة :" ان المجتمعين اتفقوا  على اتخاذ قرارات بشأن المحافظة على المنسوب في سد حديثة وبحيرة الحبانية ، ومحاولة تخفيضه  بعض الشيء باطلاق 1000م٣/ثا من سد حديثة و300م٣/ثا تحول الى بحيرة الرزازة ".

واضاف انه :" تم التأكيد على توحيد الجهود ومتابعة الاعمال مع دائرة المصب العام ، لحل مشكلة فك الاختناقات ومعالجة ارتفاع مناسيب مياه المبازل في قضاء التاجي ضمن قواطع عمل ضواحي العاصمة بغداد ، من خلال تعميق مجموعة من المبازل وتطهيرها من النباتات الضارة والترسبات لغرض انجاح الخطط الاروائية والزراعية ". 

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد الغني شهد

مدرب الاولمبي يسحب هواتف اللاعبين قبل مواجهة تايلاند 13 كانون الثاني 2020 12:51 م

شركة المشاريع النفطية

الخط الستراتيجي البديل " البصرة ـ حديثة " ينجز خلال ايام 13 كانون الثاني 2020 12:09 م

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي تلغي عطلة يوم السبت وتمدد ساعات الدوام في عموم الجامعات 13 كانون الثاني 2020 10:53 ص

طلاب

طلاب متظاهرون يغلقون البوابة الرئيسية لجامعة المثنى 13 كانون الثاني 2020 10:30 ص

مصرف الرافدين

الرافدين: سلف الموظفين والمتقاعدين إلكترونية ولا تحتاج لوساطات 13 كانون الثاني 2020 09:56 ص

عنف

إصابة 25 متظاهرا أثناء تدخل قوات مكافحة الشغب في واسط 12 كانون الثاني 2020 05:02 م

قصي-السهيل123-696x491

التربية تمدد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية 12 كانون الثاني 2020 04:03 م

نقابة الصحفيين العراقيين

في إقليم كردستان .. 231 انتهاكا بحق الصحفيين خلال العام الماضي 12 كانون الثاني 2020 03:46 م

التعليقات