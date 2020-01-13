الخط الستراتيجي البديل " البصرة ـ حديثة " ينجز خلال ايام



تعتزم شركة المشاريع النفطية انجاز الخط الستراتيجي البديل (42عقدة) من البصرة الى حديثة ، مطلع شباط / فبراير المقبل، مبينة ان طاقة المشروع تبلغ 800 الف برميل يومياً.



وقال المهندس حازم باسم جواد من ادارة المشروع :" ان الخط الستراتيجي البديل ، ابتداءً من محطة الضخ الاولى (PS1) في البصرة الى مستودع (K3) في حديثة بطول 670 كم، في لمساته الاخيرة، و من المؤمل تسليمه الى الجهة المستفيدة ،شركة خطوط الانابيب ، مطلع شباط المقبل ".



واوضح :" ان الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 800 الف برميل يومياً ، منها 400 الف برميل تذهب الى المحطات الكهربائية والمستودعات النفطية على مسار الانبوب الممتد من البصرة/ الرميلة الشمالية، وينتهي في حديثة غربي محافظة الانبار، و400 الف برميل اخرى تغذي مستودع (K3) في مصفاة حديثة".



ف.ا