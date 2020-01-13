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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 12:09 م

الخط الستراتيجي البديل " البصرة ـ حديثة " ينجز خلال ايام

شركة المشاريع النفطية

تعتزم شركة المشاريع النفطية انجاز الخط الستراتيجي البديل (42عقدة)  من البصرة الى حديثة ، مطلع شباط / فبراير المقبل، مبينة ان طاقة المشروع تبلغ 800 الف برميل يومياً. 

وقال المهندس حازم باسم جواد من ادارة المشروع :"  ان الخط الستراتيجي البديل ،  ابتداءً من محطة الضخ الاولى (PS1) في البصرة الى مستودع (K3) في حديثة  بطول 670 كم، في لمساته الاخيرة، و من المؤمل تسليمه الى الجهة المستفيدة ،شركة خطوط الانابيب ، مطلع شباط المقبل ".

واوضح :" ان الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 800 الف برميل يومياً ، منها 400 الف برميل  تذهب الى المحطات الكهربائية والمستودعات النفطية على مسار الانبوب الممتد من البصرة/ الرميلة الشمالية،  وينتهي في حديثة غربي محافظة الانبار، و400 الف برميل اخرى تغذي مستودع (K3) في مصفاة حديثة". 

ف.ا
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