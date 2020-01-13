الامن النيابية : ديالى بحاجة الى فرقة عسكرية لانهاء خطر داعش

جدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبدالخالق العزاوي، تاكيده حاجة ديالى الى دعم امني لانهاء الفراغات والقضاء على فلول تنظيم داعش.

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان ديالى تعاني من وجود فراغات امنية في مناطق عدة ، شكلت مؤخرا تحديا كبيرا في اطار تكرار الخروقات وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوات الامنية ".



واضاف العزاوي:" هناك ضرورة لدعم امن ديالى بفرقة عسكرية لمسك الفراغات وانهاء فلول داعش الارهابية "، مؤكدا :" ان ما موجود حاليا هي فرقة واحدة غير متكاملة ، وهي تنتشر في مناطق مترامية جدا وتحتاج الى تعزيز من قبل وزارة الدفاع ، لان الضرورة الامنية والتحديات تفرض ذلك ".



واشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الى :" ان امن ديالى مفتاح امن بغداد ، وهذا امر لايختلف عليه اثنان "، مبينا :" ان المطالبة بارسال فرقة عسكرية للمحافظة تأتي من اهمية انهاء خلايا داعش فيها لتعزيز امن بغداد والمحافظات القريبة منها".

ف.ا