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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 11:27 ص

جندي أمريكي سابق ينتحل شخصية المارينز للوصول إلى مروحية ترامب

مروحية ترامب

أعلنت الحكومة الأمريكية أن جنديا أمريكيا سابقا من مشاة البحرية الأمريكية، انتحل صفة عضو أمني في فريق "مارين وان" الخاص بالمروحية الرئاسية التي تنقل رؤساء امريكا، وحاول الاقتراب منها، أثناء قضاء الرئيس دونالد ترامب عطلته في منتجعه الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأكدت تحقيقات الحكومة أن براندون م. ماغن، 37 عاما، من نابولي في فلوريدا، نجح بعبور إحدى نقاط التفيش بعد أن عرف نفسه كعضو في فريق "HMX-1"، وقدم أوراق اعتماد تشير إلى أنه كان ضابط إنفاذ القانون في سلاح مشاة البحرية الأميركية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وعندما اقترب من نقطة تفتيش ثانية، وقدم أوراقه، راودت الشكوك نائبة عميد الشرطة، أن ماغن لا يرتدي الزي العسكري لقوات مشاة البحرية، وهو الأمر المعتاد أثناء سفر الرئيس، فقررت الاتصال بأعضاء الأمن، الذين أكدوا أن أوراق الاعتماد مزيفة.

وكشفت التحقيقات أن ماغن قد خدم مع المارينز حتى تم تسريحه منذ 10 سنوات، بعد ادانته بجرائم جنسية، واعتداء ضد أحد زملائه.

ومن المتوقع أن يُعاقب ماغن بالسجن ثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وسنة من الإشراف بعد الإفراج عليه.

كما أكدت الحكومة الأمريكية أن "الشخص الآخر لم يتم التعرف على هويته، ولا على سبب محاولتهم الاقتراب من طائرة ترامب أو فيما لو تم اعتقاله".

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