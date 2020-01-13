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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 11:07 ص

المالية النيابية : عبد المهدي لم يرسل الموازنة الى البرلمان لهذا السبب

المالية-النيابية (1)

اكدت  اللجنة المالية النيابية ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي قادر على ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان، لكنه لا يريد تحمل مسؤولية العجز الفظيع في الموازنة.

وقال عضو اللجنة احمد  الصفار، في تصريح صحفي :" ان حكومة تصريف الاعمال لديها الصلاحية لتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب، لكن رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، لا يريد تحمل المسؤولية عن موازنة 2020". 

واشار الصفار الى :" ان ما دفع عبد المهدي الى اتخاذ هذا الموقف هو العجز في موازنة 2020 الذي يقدر بنحو 48 تريليون دينار، وهي مسؤولية كبيرة ولا تعرف الحكومة كيف قد تتمكن من سد هذا العجز". 

واوضح عضو المالية النيابية ، انه :"  بسبب عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020 لمجلس النواب، يعمل المجلس حالياً على اقرار ميزانية تشغيلية على اساس واحد من 12 من الموازنة الاتحادية لسنة 2019". 

ف.ا
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