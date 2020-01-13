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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 11:05 ص

ائتلاف العبادي : عبد المهدي عقد اتفاقيات خطيرة مع الاقليم لقاء بقائه بمنصبه

ايات المطفر

اتهم ائتلاف "النصر"  بزعامة حيدر العبادي، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعقد اتفاقيات خطيرة مع اقليم كردستان لقاء بقائه في منصبه . 

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المطفر، في تصريح صحفي :" ان  زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى اقليم كردستان قد فاجأت الجميع ، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق ". 

واضافت المظفر :" ان العراق يمر بمشكلات عديدة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية ، لذلك ينبغي ان يكون جهد الحكومة منصبا على حل تلك الازمات وليس البحث عن استحقاقات شخصية". 

وتابعت :" ان المعطيات المتوافرة لدينا تؤكّد ان عبد المهدي يسعى من خلال لقاءاته مع الاطراف السياسية ، الى اعادة تكليفه بمنصبه مرة اخرى بعد ان قدم استقالته ". 

 

ف.ا

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