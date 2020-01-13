سائرون : اطراف تماطل وتسوف للابقاء على الحكومة الحالية

اتهمت الكتلة النيابية لتحالف "سائرون" بعض الاطراف السياسية بمحاولة القفز على مطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة بديلة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، محذرة من العمل على عامل الوقت للابقاء على الحكومة الحالية.

اتهمت الكتلة النيابية لتحالف "سائرون" بعض الاطراف السياسية بمحاولة القفز على مطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة بديلة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، محذرة من العمل على عامل الوقت للابقاء على الحكومة الحالية.





وقال النائب عن الكتلة علي غاوي في تصريح صحفي :" ان كتلة ( سائرون ) حذرت بعض الاطراف من التسويف والمماطلة لكسب الوقت في ابقاء حكومة تصريف الاعمال لفترة اطول ، لاسيما وان البلد يمر بظروف حرجة "، مبينا :" ان العراق يمر بمرحلة حرجة جدا ، لاسيما ابناء محافظات الوسط والجنوب ".



واضاف غاوي :" ان بعض الاطراف السياسية لاتعي خطورة المرحلة الحالية وما تمر به محافظات الوسط والجنوب من تداعيات خطيرة ".



ف.ا