نائب : البرلمان بصدد اقرار ميزانية تشغيلية لعدم وصول قانون الموازنة العامة الاتحاديـة



اعلن مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ان البرلمان بصدد إقرار ميزانية تشغيلية ، بسبب عدم وصول قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الجديد الى مجلس النواب حتى الان .



وقال الصفار، في تصريح صحفي ان " حكومة تصريف الأعمال لديها الصلاحية لتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال، المستقيل عادل عبدالمهدي، لا يريد تحمل المسؤولية عن موازنة 2020".



واضاف ان "ما دفع عبدالمهدي لاتخاذ هذا الموقف هو العجز في موازنة 2020 الذي يقدر بنحو 48 تريليون دينار، وهي مسؤولية كبيرة ولا تعرف الحكومة كيف قد تتمكن من سد هذا العجز" ، مبينا أنه "بسبب عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020 لمجلس النواب، يعمل البرلمان حالياً على إقرار ميزانية تشغيلية على أساس 1 - 12 من الموازنة الاتحادية لسنة 2019".



ف.ا