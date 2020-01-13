برلماني يتوقع عدم اقرار موازنة العام الحالي بسبب استمرار الخلافات السياسيـة



توقع عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، عدم امكانية اقرار الموازنة العامة الاتحادية 2020 ، التي لم تصل الى مجلس النواب حتى الان ، بسبب استمرار الخلافات السياسية .



وقال في تصريح صحفي ان " كافة المشاريع التي تم تغطيتها ماليا لعام 2019 سيتوقف الصرف عليها لعدم اقرار قانون الموازنة العامة حتى الان "،.



واضاف ان " مقترح تعديل قانون الادارة المالية الاتحادية الذي اقره البرلمان امس ، يضمن ايجاد غطاء تشريعي قانوني لتمويل المشاريع المستمرة والمصادق عليها دون توقف ، والتي تم تخصيص اموال لها من موازنة العام 2019 ".



ف.ا