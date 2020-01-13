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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 10:45 ص

برلماني يتوقع عدم اقرار موازنة العام الحالي بسبب استمرار الخلافات السياسيـة

2422019361214النائب حسين العقابي

توقع   عضو اللجنة القانونية النيابية  حسين العقابي، عدم امكانية اقرار الموازنة العامة الاتحادية 2020 ، التي لم تصل الى مجلس النواب حتى الان ،  بسبب استمرار الخلافات السياسية . 

وقال في تصريح صحفي ان " كافة المشاريع التي تم تغطيتها ماليا لعام 2019 سيتوقف الصرف عليها لعدم اقرار قانون الموازنة العامة حتى الان "،.

واضاف ان " مقترح تعديل قانون الادارة المالية الاتحادية الذي اقره البرلمان امس ، يضمن ايجاد غطاء تشريعي قانوني لتمويل المشاريع المستمرة والمصادق عليها دون توقف ، والتي تم تخصيص اموال لها من موازنة العام 2019  ".

ف.ا
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