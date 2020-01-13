قانوني: الدستور لا يسمح بإعادة تكليف رئيس وزراء مستقيل



رأى الخبير القانوني، علي التميمي، ان الدستور لا يسمح بتكليف رئيس وزراء “مستقيل” بتشكيل الحكومة مرة اخرى، مشيرا الى ان حكومة تصريف الاعمال شارفت على الانتهاء وادارة البلاد ستنتقل الى رئيس الجمهورية، برهم صالح، على وفق للدستور، .



وقال الخبير القانوني، علي التميمي،”: ان الفقرات 3 و4 و5 من المادة 76 من الدستور تؤكد انه في حال استقالة الحكومة يكلف رئيس الجمهورية شخصا اخر بتشكيل الحكومة. مبينا: ان استقالة الحكومة تعني الاخفاق او خلو المنصب، فلا يمكن اعادة تكليف حكومة مستقيلة ومخفقة.



واضاف: ان المهلة الدستورية الممنوحة لحكومة تصريف الاعمال شارفت على الانتهاء. مؤكدا: لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تصدر قرارات وفقا للدستور، ويمكن الطعن بجميع القرارات التي صدرت بحكومة تصريف الاعمال امام القضاء الاداري في المحكمة الاتحادية.



واوضح: ان المدد الدستورية المنصوص عليها بالدستور مقدسة ولا يجوز تجاوزها. لافتا الى: ان رئيس الجمهورية لديه 15 يوما، ورئيس الوزراء عنده 30 يوما في حكومة تصريف الاعمال، وعند انتهاء المدة يمكن ان تنتقل الادارة الى رئيس الجمهورية على وفق المادة 81.



واشار الى: ان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، يسعى الى البقاء بحكومة تصريف الاعمال، وهذا لا يجوز، وعند اصراره يمكن لجوء رئيس الجمهورية الى المحكمة الاتحادية. مؤكدا: ان المهلة الدستورية لحكومة تصريف الاعمال ستنتهي خلال الايام القليلة المقبلة.

ف.ا