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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 10:36 ص

رئيس إقليم كردستان: الوقت ليس مناسباً لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

نيجيرفان-البارزاني-800x500_c

أعلن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الوقت ليس مناسباً لانسحاب قوات التحالف، مضيفاً "العراق بحاجة إلى دعم جيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي".

 وقال بارزاني ان العراق على مفترق طرق.

وأضاف بارزاني: "من المؤكد أن هناك خطراً في حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ. نحن نأمل أن نستطيع جميعنا العمل معاً على إعادة الاستقرار والأمان والرفاهية لشعب العراق".

وعن التوترات بين أمريكا وإيران، قال "لا نريد أن يُحوَّل إقليم كردستان والعراق إلى ساحة حرب لحل الخلافات وحسم المواجهات"، وقد "آن الأوان لاتخاذ خطوات لمساعدة العراق مبينا ان العراق بحاجة إلى دعم جيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي.

وبشان عودة داعش للبروز من الأمور التي حذر منها رئيس إقليم كردستان في حال انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، حيث قال: "نحن نعتقد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته فإقليم كردستان وكل العراق، وكما كانت الحال فيما مضى، بحاجة إلى مساعدة قوات التحالف الدولي"، مضيفا: "نرى أن الوقت ليس هو التوقيت الصحيح لانسحاب قوات التحالف من العراق ومن إقليم كردستان. فالتهديدات مازالت قائمة، وهي تهديدات جدية لا يستطيع العراق التغلب عليها بمفرده"، مشيرا الى  أن "التهديدات ليست موجهة إلى أمن المنطقة وحدها بل هي موجهة إلى أمن المجتمع الدولي كله.

ف.ا
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