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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 09:56 ص

الرافدين: سلف الموظفين والمتقاعدين إلكترونية ولا تحتاج لوساطات

مصرف الرافدين

أعلن مصرف الرافدين، عن أن سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وسلف المتقاعدين إلكترونية والتقديم عليها عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "السلف التي تمنح للموظفين والمتقاعدين لا تحتاج الى المحسوبية والمنسوبية والتدخل الشخصي والوساطات من قبل البعض في ترويجها وان التقديم والحصول عليها بطريقة سهلة ومبسطة وعن طريق البطاقة الالكترونية في اجراء لا يستغرق سوى دقائق في اَي فرع من فروع الرافدين وبإمكان الموظف او المتقاعد التوجه لأي فرع والحصول عليها".

ودعا الموظفين والمتقاعدين إلى "عدم تصديق الشائعات التي تروج من قبل بعض ضعاف النفوس وذلك بان السلفة لن تمنح الا عن طريق المحسوبية والعلاقات الشخصية".

وأشار البيان إلى أن "يقوم الموظف أو المتقاعد بالتقديم على السلفة فان عليه الانتظار لفترة قصيرة جدا وسيقوم المصرف بإرسال رسالة نصية الى موبايله الشخصي يبلغه باستلام السلفة من اَي مكان يتواجد فيه".

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