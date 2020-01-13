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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 09:11 ص

مستشار الأمن القومي الأميركي: النظام الإيراني يمر بأسبوع سيئ للغاية

روبرت أوبراين

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، إنه يعتقد أن النظام الإيراني "يمر بأسبوع سيئ للغاية"، مستشهدا بكارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وقدم تعازيه للرئيس الأوكراني ولعائلات الضحايا.

وأضاف: في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC الأميركية، "هذا النظام يعاني من أقصى قدر من الضغط، ويعاني من عدم الكفاءة، وقد سئم الشعب الإيراني من ذلك".

وحول إذا كانت الولايات المتحدة تدعم تغيير النظام في إيران، قال أوبراين إن هذه "لم تكن سياسة إدارة (الرئيس دونالد) ترامب، لكنه يدعم حقوق الإنسان".

وتابع إن أفضل ما يمكن أن نفعله للشعب الإيراني والعالم هو مواصلة حملة الضغط القصوى لضمان عدم حصول النظام الإيراني على سلاح نووي، ووقف أنشطته الإرهابية في المنطقة، ووقف برنامج الصواريخ الباليستية".

وأوضح أن الولايات المتحدة لن "تنقطع وتهرب" من العراق بسبب تهديدات النظام الإيراني، ولن تُجلي رعاياها بسبب تهديدات شخص ما، مشيرا إلى التعزيزات التي أرسلت إلى السفارة في بغداد، والتي جاءت بعد محاولات المحتجين اقتحام سفارة الولايات المتحدة.

وأضاف: "لن نحصل على بنغازي أخرى. لن يكون لدينا استيلاء آخر شبيه لما حدث لسفارتنا في طهران حيث تم احتجاز دبلوماسيينا كرهائن".

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تحب أن ترى عودة الجنود الأميركيين، لكنه أكد أن سبب تواجد القوات الأميركية هي تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أنه عند وصول الرئيس ترامب كان "داعش" موجودا فعليا في سوريا والعراق والآن تم هزيمته. وأوضح أنهم يبحثون مع الحلفاء تقاسم الجهود لتدريب القوات والجيش العراقي لهزيمة "داعش".

وقال أوبراين "إنه يرغب في الإفصاح عن المعلومات الاستخباراتية وراء هجوم قاسم سليماني"، مضيفا "نريد أن نبقي الشعب الأميركي في أمان".

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