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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 08:07 ص

حكومة كردستان تفحم حسن بلازما: أنت أصغر بكثير من الحديث عن بارزاني

حسن نصر الله

رد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، الإرهابي حسن نصرالله، حول أن الرئيس مسعود البارزاني انتابه الخوف عند هجوم داعش قائلاً "قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وعن كردستان وليس غيرهم".

وقال عادل في بيان، "أثار استغرابنا هجومكم بصوت هزيل وأسلوب صبياني على إقليم كردستان وعلى زعيم أمة. إنك يا من لم تر نور الشمس منذ سنين لاختبائك في الأقبية، تهين وتهزأ بشعب بطل. كان عليك بدلاً عن هذا التهجم غير المبرر أن تدافع عن شعب مضطهد يعاني الظلم منذ سنين".

وأضاف أن "قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وعن كردستان وليس غيرهم. لكننا رغم ذلك شكرنا كل من ساعدنا، أما الشخص الذي تقول إنه كان يمثلكم وشارك في زيارة الرئيس البارزاني، فلا بد أنه نفس الشخص الذي كان يحلم مع أمثاله في أيام ١٦ و٢٠ و٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ باحتلال كوردستان، لكنهم أرغمت أنوفهم في مواجهة صمود البيشمركة ودفاعهم البطولي، وقبرت أحلامهم".

وتابع البيان "إنك يا من لا تجرؤ على رفع رأسك خوفاً من أعدائك، ما الذي يجعلك تتحرش بشعب لا رابط يربطك به"، موضحاً أن "الرئيس البارزاني هو رمز صمود أمة وأنت أيها الرعديد أصغر بكثير من أن تتطاول عليه".

يذكر أن أمين عام حزب الله اللبناني ألقى مساء اليوم كلمة هاجم فيها الرئيس مسعود البارزاني وزعم أن الرئيس مسعود البارزاني انتابه الخوف عند هجوم داعش، لأن خطر داعش كان على الأبواب.

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