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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 07:33 ص

أنباء عن استقالة ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار على خليفة سقوط الطائرة الأوكرانية

خامنئي

ذكرت مصادر محلية إيرانية، أن هناك أنباء عن استقالة ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار، وسط غضب في البلاد إزاء حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في أجواء العاصمة طهران.

والمسؤولون الثلاثة هم إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، وعلي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي، وعلي ربيعي المتحدث باسم الحكومة.

وفي وقت لاحق، نفى موقع "تابناك" الإيراني نقلا عن مصدر في مكتب جهانغيري نبأ استقالته، كما نفت صحيفة "اقتصاد آنلاين" نبأ استقالة ربيعي.

وأفادت مصادر أخرى بأن مقربين من شمخاني اقترحوا عليه الاستقالة، لأنه يتعرض لضغوط نتيجة عدم حظر الطيران أثناء استهداف قاعدة "عين الأسد" بالعراق، والتكتم على إسقاط الطائرة الأوكرانية، بحسب "روسيا اليوم".

وسقطت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها في رحلة بين طهران وكييف، فجر الأربعاء، جراء تعرضها لصاروخ دفاع جوي، وسط استنفار في إيران، حيث وقع الحادث بعد قصف شنته البلاد على مواقع بالعراق، تضم قوات أمريكية، ردا على اغتيال الجنرال “قاسم سليماني” ببغداد قبلها بأيام.

والسبت، اعترفت إيران رسميا بإسقاط الطائرة “خطأ”، وأعقب ذلك خروج مئات المتظاهرين في طهران، ردد بعضهم شعارات تطالب باستقالة مسؤولين، وطال بعضها المرشد علي خامنئي.

ولقي جميع ركاب الطائرة الـ176 مصرعهم، وهم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وأربعة أفغان وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.

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