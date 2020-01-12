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الأحد, 12 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 كانون الثاني 2020 04:48 م

وزير الخارجية السعودي : اليابان طوق نجاة لإيران لعودتها للمنطقة

وزير الخارجية السعودي

عد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليابان ..طوق نجاة لايران لعودتها للمنطقة .

وقال وزير الخارجية السعودي،  في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: نأمل في أن تلعب اليابان دورا كبيرا في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وأن يكون وجودها بمثابة طوق نجاة لتلك الأزمة.

 واضاف ال سعود : نأمل أن تكون هناك قناة تواصل بين جميع الأطراف، لمنع أي تصعيد إضافي للموقف بشأن التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا في منطقة الشرق الأوسط.

واوضح ان : اليابان لها علاقة قوية وتأثير أقوى على إيران، ويمكنها أن تبعث برسالة قوية إلى القيادات هناك، حتى تجد طهران طريقة لقبولها وتواجدها في المنطقة.

وأشار ال سعود إلى ان:  الرسالة تتمثل في أنه "على طهران حتى تجد لها مكانا في المنطقة أن تتوقف سياساتها العدوانية المزعزعة للاستقرار.

 

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أخر تعديل: الأحد، 12 كانون الثاني 2020 04:53 م
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