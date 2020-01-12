وزير الخارجية السعودي : اليابان طوق نجاة لإيران لعودتها للمنطقة

عد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليابان ..طوق نجاة لايران لعودتها للمنطقة .



وقال وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: نأمل في أن تلعب اليابان دورا كبيرا في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وأن يكون وجودها بمثابة طوق نجاة لتلك الأزمة.



واضاف ال سعود : نأمل أن تكون هناك قناة تواصل بين جميع الأطراف، لمنع أي تصعيد إضافي للموقف بشأن التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا في منطقة الشرق الأوسط.



واوضح ان : اليابان لها علاقة قوية وتأثير أقوى على إيران، ويمكنها أن تبعث برسالة قوية إلى القيادات هناك، حتى تجد طهران طريقة لقبولها وتواجدها في المنطقة.



وأشار ال سعود إلى ان: الرسالة تتمثل في أنه "على طهران حتى تجد لها مكانا في المنطقة أن تتوقف سياساتها العدوانية المزعزعة للاستقرار.