سياسي يدعو حكومة عبد المهدي إلى سحب أسلحة الميليشيات قبل المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية

دعا السياسي ليث شبر، اليوم الأحد، إلى قيام الحكومة بسحب أسلحة الجماعات المسلحة والميليشيات قبل مطالبتها بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد وربط تلك المسألتين معاً لمنع انزلاق البلاد إلى مخاطر جديدة.

وأضاف، أن "قرار سحب القوات الأجنبية من العراق هو قرار الحكومة العراقية وهي الجهة التنفيذية وليس من اختصاص مجلس النواب وهو قرار يجب أن تتخذه الحكومة المقبلة لكون الحكومة الحالية هي فاقدة للشرعية ومجرد حكومة لتصريف الأعمال".

وتابع: أن "قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية تضمن أيضاً حصر السلاح بيد الدولة ولكن لم يتم التركيز على هذه النقطة بل خرجت بعض الفصائل المسلحة بتهديد القوات الأمريكية في حال عدم انسحابها بالهجمات المسلحة بعيداً عن الدولة واجراءات الحكومة".