التربية تمدد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية

اعلنت وزارة التربية عن تمديد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية لغاية الـ20 من شهر كانون الثاني الحالي.



ووجهت الوزارة / حسب بيان/ في تعميمها الصادر من المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي الى المديريات العامة للتربية في المحافظات (بغداد ، البصرة ، ذي قار ، ميسان ، واسط ، المثنى ، القادسية ، بابل ، النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، ديالى) باستقبال طلبات النقل خلال فترة التمديد وفق الاجراءات المعمول بها ، وذلك بسبب الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز.



واضاف : ان وزارة التربية اتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة المنقولين ، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المقاعد المدرسية والكتب والمستلزمات الاخرى .



وكانت الفترة التي حددتها الوزارة في السابق تنتهي في الـ31 من كانون الأول الماضي.