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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 كانون الثاني 2020 04:03 م

التربية تمدد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية

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 اعلنت وزارة التربية عن تمديد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية لغاية الـ20 من شهر كانون الثاني الحالي.

ووجهت الوزارة / حسب بيان/ في تعميمها الصادر من المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي الى المديريات العامة للتربية في المحافظات (بغداد ، البصرة ، ذي قار ، ميسان ، واسط ، المثنى ، القادسية ، بابل ، النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، ديالى) باستقبال طلبات النقل خلال فترة التمديد وفق الاجراءات المعمول بها ، وذلك بسبب الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز.

واضاف :   ان  وزارة التربية  اتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة المنقولين ، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المقاعد المدرسية والكتب والمستلزمات الاخرى .

 وكانت الفترة التي حددتها الوزارة في السابق تنتهي في الـ31 من كانون الأول الماضي.
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