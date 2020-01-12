القبض على متهمين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في بعقوبة

ألقت قوة امنية مشتركة القبض على متهمين بحوزتهما كمية من المخدرات في بعقوبة . مركز محافظة ديالى .



وقال العميد نهاد محمد الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى ان قوة امنية مشتركة من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وشرطة طوارئ ديالى القت القبض على متهمين بحوزتهما كمية من المخدرات بعملية امنية نفذت في مدينة بعقوبة.