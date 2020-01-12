مدرب الأولمبي : فريقنا أضاع الفوز على البحرين بإرادته !

كشف مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد، سبب ضياع الفوز امام البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات آسيا.



وقال شهد في تصريح صحفي :" ان الفريق الذي يضيع هذا الكم من الفرص ، لابد ان يزيد من روح الفريق المقابل ، وهذا ما حدث مع البحرين، لذا فان فريقنا اضاع الفوز بارادته ".



واضاف شهد :" ان تفكير بعض اللاعبين بالاستدعاء للمنتخب الوطني ، كان سببا في قلة التركيز بالمباراة "، مشيراً الى :" ان المباراة المقبلة ستكون الفيصل وسنعمل لتجاوز اخطاء مباراة البحرين " .



وتابع شهد:" سنلعب امام تايلاند بعدة خيارات ، وباسلوب مختلف عن لقاء البحرين واستراليا، وعلينا العمل بجد لكسب نقاط المباراة ".



وانتهت مباراة العراق والبحرين، يوم امس ، بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.

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