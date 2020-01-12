في إقليم كردستان .. 231 انتهاكا بحق الصحفيين خلال العام الماضي

وثق مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كردستان 231 انتهاكا مورست بحق الصحفيين خلال العام الماضي 2019 .



وقالت الصحفية افان الجاف المتحدثة باسم المركز في تصريح صحفي :" ان الاعلاميين والصحفيين في اقليم كردستان هم الان ، اكثر من اي وقت مضى ، بحاجة الى توفير الظروف والاجواء التي تؤمن لهم حرية التعبير والحصول على مصادر المعلومات لايصالها الى الناس والتمكن من محاربة الفساد والمحسوبية ".



واكدت :" ان العقود الموقعة بين المؤسسات الاعلامية والصحفيين تمثل اجحافا حقيقياً بحق الصحفيين ، وهي تصب دائما بجانب الجهات المنظمة ولا تمنح الصحفي حقوقه المهنية وتصون حقه في العيش الكريم، ويتم فسخ عقد الصحفي من قبل الجهات الاعلامية المملوكة اغلبها للاحزاب الحاكمة ، دون اي رادع او قانون يلزم تلك الجهات بعدم التجاوز على الحقوق المهنية للصحفيين ".



واضافت الجاف:" ان قانون حق الحصول على المعلومة غير مفعل لحد الان في اغلب دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم، برغم مرور سنوات على اصداره ".