مدرسة التحرير تفتح أبوابها في ساحة التحرير

بادرت مجموعة من الشباب المتطوعين من مختلف المحافظات ، بتحويل محل تجاري في اسفل نفق التحرير ببغداد ،الى صف دراسي اطلق عليه اسم "مدرسة التحرير" ،وذلك عقب الاحتجاجات التي استمرت ثلاثة اشهر وانضمام العديد من الطلبة الى ساحات الاعتصام واضرابهم عن الذهاب الى المدارس.



وحظيت المبادرة ، التي اشرف عليها اساتذة وجامعيون ، بترحيب المتظاهرين ، الذين قال احدهم :" ان العلم سلاح قوي بيد اجيال المستقبل لبناء وطنهم ، ومن هذا المنطلق تجمعنا لتحقيق هدفين ، الاول عدم جعل التظاهرات تخرج عن مسارها الصحيح ، والثاني ابراز سلميتنا بطريقة تثبت للعالم اننا شباب متعلمون نطالب بحقوقنا المشروعة دون تخريب او دمار".



فيما اكد مدرس للغة العربية:" ان هناك استجابة كبيرة من قبل الطلاب الموجودين في ساحات التظاهر ،حتى صار حضورهم مستمراً من خلال جدول دراسي ومنهج ثابت، معتمدين على امكاناتنا الذاتيَّة وبوسائل بسيطة".

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