كربلاء تستعد لتسويق اكثر من 3000 طن من الذرة الصفراء هذا الموسم



توقعت دائرة زراعة كربلاء، تسويق اكثر من ثلاثة الاف طن من محصول الذرة الصفراء خلال الموسم الحالي.



وقال مدير اعلام الزراعة باهر غالي :" ان الدائرة وضعت خطة ، بالتعاون مع معمل الذرة الصفراء في كربلاء ، لتسويق محصول هذا العام ، الذي بدأ مطلع تشرين الثاني من العام الماضي ويستمر حتى الاول من شهر نيسان المقبل" .



واضاف غالي :" ان المساحة التي خصصت لزراعة المحصول بلغت 1990 دونما، فيما بلغت الكمية المسوقة لغاية الثامن من الشهر الجاري اكثر من " 2166" طنا "، متوقعا ان تصل كمية المحصول لهذا الموسم الى اكثر من 3000 طن ".