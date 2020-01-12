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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 كانون الثاني 2020 03:38 م

الكويت تحظر السفر برا للعراق بسبب الأوضاع الأمنية

منفذ العبدلي

فرضت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، حظرا على سفر مواطنيها وأبناء فئة "البدون" عبر منفذ العبدلي البري الحدودي مع العراق، بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر لصحيفة "الأنباء" المحلية ، إن "حركة التنقل عبر منفذ العبدلي تقتصر فقط على تنقل الشاحنات والسائقين، بعد خضوع الشاحنات للتدقيق وإخضاعها لأجهزة متقدمة للكشف عن أي مواد محظورة بها".

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات وزارة الخارجية بوقف تنقل المواطنين إلى العراق، لحين استتباب الأوضاع هناك حفاظا على سلامة المواطنين والبدون".

وأضافت أن "التعليمات الصادرة الى الداخلية دخلت حيز التنفيذ قبل فترة وتقضي بالسماح فقط بدخول وخروج البضائع المحملة على الشاحنات، وكذلك لمن يأتون من العراق وتكون بحوزتهم إقامات صالحة".

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