المالية النيابية تطمئن الإقليم : رواتب الموظفين مستمرة

أكدت اللجنة المالية النيابية، استمرار الحكومة الاتحادية بارسال رواتب موظفي اقليم كردستان بغض النظر عن اقرار الموازنة الجديدة من عدمه.



وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي :" ان الحكومة الاتحادية بدأت العمل بقانون الادارة المالية بعد بدء العام الجديد دون اقرار الموازنة"، لافتا الى ان"هذا يعني صرف ما نسبته 1/12 من قانون الموازنة للعام 2019".



واضاف، انه"باستمرار العمل في قانون الادارة المالية ، فان الحكومة الاتحادية مستمرة بارسال رواتب موظفي الاقليم على وفق قانون الموازنة للعام الماضي ".