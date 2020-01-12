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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 كانون الثاني 2020 03:28 م

البلداوي يكشف سبب إقرار تعديل قانون الإدارة المالية

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

أكد النائب محمد البلداوي:"  ان التصويت على تعديل قانون الادارة المالية سيعالج مشكلة التأخير الحاصل في اقرار موازنة العام المقبل ".

وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان التعديل جاء بناء على تأخر اقرار الموازنة بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم قدرة وزارة المالية على صرف المبالغ الى المحافظات والوزارات، لذلك فان التصويت سيعالج مشكلة تاخر اقرار موازنة العام المقبل ويفتح ابواب الصرف".

واضاف، انه : "وفقا للقانون، فسيتم الاستمرار بتمويل المشاريع المستمرة ودفع مستحقات المقاولين بحسب ابواب موازنة عام 2019 ، وتدوير الاموال بين الوزارات والمحافظات لاتمام انجاز بعض المشاريع".

واشار الى، ان"بعض المحافظات لم تصرف 25% من تخصيصاتها ، لذلك كان يجب ان يتم التصويت على تعديل قانون الادارة المالية".

ع د

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