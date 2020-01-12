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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 كانون الثاني 2020 03:17 م

سائرون : حكومة تصريف الأعمال لن تستمر أكثر من أسبوعين

سائرون

رجحت قائمة "سائرون" حسم تشكيل الحكومة المقبلة خلال اسبوعين، مشيرة الى  قرب طرح خمسة مرشحين من اجل التوافق على واحد منهم وتكليفه رسمياً بالمنصب.

وقال النائب عن القائمة امجد العقابي في تصريح صحفي :" ان العديد من التحديات امام العراق لن تستطيع الحكومة الحالية التعاطي معها ، اما بسبب كونها غير مكتملة الصلاحية نتيجة تحولها الى تصريف مهام يومية او بسبب ضيق الوقت ".

ولم يذكر العقابي اسماء المرشحين الخمسة ، لكنه اوضح :" ان جميع المؤشرات الحالية تدل على ان حكومة تصريف الاعمال لن تبقى لمدة اطول من الاسبوعين المقبلين ،  نتيجة وجود  اصرار على تخطي موضوع خرق المواقيت الدستورية ".

واكد :" ان القضية يجب ان تبقى عراقية ، دون تدخل دولي ، وهو ما ادركته اغلب القوى السياسية في المرحلة الحالية ".
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