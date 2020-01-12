النزاهة تصدر أمـر استقــدام بحق مـديـر عام معمل أدوية سامراء الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق لمعمل أدوية سامراء، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات.



واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة ، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أمراً باستقدام المدير العام الأسبق لمعمل أدوية سامراء؛ على خلفية استيراد مادة طبية مغشوشة من قبل إحدى شركات المقاولات العامة، لافتة إلى حصول سرقات لعبوات من المادة الطبية الأصلية".