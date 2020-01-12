استمرار الإضراب في مدارس محافظة الديوانية باستثناء "الابتدائية"

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الأحد، باستمرار الإضراب في مدارس المحافظة باستثناء المدارس الابتدائية منها.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "طلبة المدارس في محافظة الديوانية مستمرون بالإضراب عن الدوام، باستثناء المدارس الابتدائية التي باشرت الدوام منذ الاسبوع الماضي".

وأضاف، أن "المتظاهرين قاموا أيضاً بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، واغلاق مبنى المحافظة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، تظاهرات واحتجاجات واضراب عن الدوام منذ مطلع تشرين الأول الماضي، وتجددت في الـ25 من الشهر ذاته، وشارك بها طلبة المدارس والجامعات، والتي مستمرة حتى اللحظة، للطالبة بإجراء إصلاحات سياسية ووزارية، وتوفير فرص عمل.