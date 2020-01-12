بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
سياسي يدعو حكومة عبد المهدي إلى سحب أسلحة الميليشيات قبل المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية الكويت تحظر السفر برا للعراق بسبب الأوضاع الأمنية مصرع وإصابة 11 شخصا بحادث سير مروع على في ديالى هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب إيران هوشيار عبدالله يطالب عبد المهدي بمغادرة منصبه في أسرع وقت ممكن استمرار الإضراب في مدارس محافظة الديوانية باستثناء "الابتدائية" طلاب متظاهرون يغلقون بوابة جامعة الكوفة استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة العشرات برصاص القوات الأمنية في كربلاء عاجل.. عصابات الباسيج تخطط للهجوم على السفارة البريطانية في طهران البصرة تشيِّع عبد الصمد وغالي... ومتظاهرون يهتفون: "الثأر... الثأر... يا بصرة الأحرار"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 كانون الثاني 2020 02:38 م

استمرار الإضراب في مدارس محافظة الديوانية باستثناء "الابتدائية"

طلاب العراق

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الأحد، باستمرار الإضراب في مدارس المحافظة باستثناء المدارس الابتدائية منها.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "طلبة المدارس في محافظة الديوانية مستمرون بالإضراب عن الدوام، باستثناء المدارس الابتدائية التي باشرت الدوام منذ الاسبوع الماضي".

وأضاف، أن "المتظاهرين قاموا أيضاً بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، واغلاق مبنى المحافظة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، تظاهرات واحتجاجات واضراب عن الدوام منذ مطلع تشرين الأول الماضي، وتجددت في الـ25 من الشهر ذاته، وشارك بها طلبة المدارس والجامعات، والتي مستمرة حتى اللحظة، للطالبة بإجراء إصلاحات سياسية ووزارية، وتوفير فرص عمل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميليشيات

سياسي يدعو حكومة عبد المهدي إلى سحب أسلحة الميليشيات قبل المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية 12 كانون الثاني 2020 04:13 م

هوشيار عبد الله

هوشيار عبدالله : عبد المهدي يخجل من انتقاد قتلة الاعلاميين والمتظاهرين وعليه مغادرة منصبه سريعا 12 كانون الثاني 2020 03:56 م

المنتخب الاولمبي

مدرب الأولمبي : فريقنا أضاع الفوز على البحرين بإرادته ! 12 كانون الثاني 2020 03:49 م

منفذ العبدلي

الكويت تحظر السفر برا للعراق بسبب الأوضاع الأمنية 12 كانون الثاني 2020 03:38 م

رواتب

المالية النيابية تطمئن الإقليم : رواتب الموظفين مستمرة 12 كانون الثاني 2020 03:37 م

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

البلداوي يكشف سبب إقرار تعديل قانون الإدارة المالية 12 كانون الثاني 2020 03:28 م

سائرون

سائرون : حكومة تصريف الأعمال لن تستمر أكثر من أسبوعين 12 كانون الثاني 2020 03:17 م

هزة أرضية

هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب إيران 12 كانون الثاني 2020 02:49 م

التعليقات