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الأحد, 12 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 كانون الثاني 2020 01:20 م

استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة العشرات برصاص القوات الأمنية في كربلاء

عنف

أفاد متظاهرون، اليوم الأحد، باستشهاد متظاهرين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الليلة الماضية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء جنوبي بغداد.

وأبلغ الشهود، "أن متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى محافظة كربلاء وقامت القوات الأمنية بتفريقهم بإطلاق الرصاص لمنع وصولهم إلى المبنى مما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وجرح نحو عشرة آخرين وسط مدينة كربلاء".

وتسعى القوات الأمنية إلى حصر المتظاهرين في ساحة التربية مركز الاعتصام وعدم توسيع دائرة التظاهر منذ انطلاقها قبل أكثر من مئة يوم.

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