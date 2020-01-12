بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأحد، 12 كانون الثاني 2020 11:26 ص

واشنطن تدعو إيران إلى الاعتذار عن اعتقال السفير البريطاني.. وترامب يحذر من التعرض للمتظاهرين

العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران

دعت الولايات المتّحدة الأمريكية إيران إلى الاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني لدى طهران، بعد تقارير عن توقيفه خلال تظاهرة ضدّ النظام.

وكتبت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة مورغن اورتيغاس على "تويتر"، أنّ هذا الاعتقال “ينتهك اتّفاقيّة فيينا التي يمتلك النظام تاريخا سيّئا في خرقِها.

وأضافت ندعو النظام إلى الاعتذار رسميًّا للمملكة المتحدة لانتهاك حقوقه (السفير)، وإلى احترام حقوق جميع الدبلوماسيّين.

وقد تجمّع مئات الطلّاب في طهران مساء أمس السبت، استجابة لدعوة من أجل تكريم 176 شخصًا، معظمهم من الإيرانيّين والكنديّين، قُتلوا جرّاء إسقاط طائرة بوينغ أوكرانيّة “عن طريق الخطأ” بواسطة صاروخ إيراني الأربعاء.

وأسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في إيران عن مقتل أكثر من 300 شخص، وفق منظّمة العفو الدوليّة.

من جانبه، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظام الإيراني من أنّه لا يُمكن أن تكون هناك مجزرة أخرى بحقّ المتظاهرين السلميّين، في إشارة منه إلى الحركة الاحتجاجيّة التي كانت إيران شهدتها في تشرين الثاني الماضي.

وكتب ترامب على تويتر "لا يُمكن أن تكون هناك مجزرة أخرى بحَقّ المتظاهرين السلميّين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب.

وأكّد ترامب للشعب الإيراني، أنّه يقف "إلى جانبه" وأنّ الولايات المتّحدة "تتابع عن كثب" الاحتجاجات التي اندلعت بعدَ إقرار طهران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانيّة.

وكتب ترامب على "تويتر"، إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: أنا إلى جانبكُم منذ بداية رئاستي، وستظلّ إدارتي إلى جانبكم. وأضاف “نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أكدت أن السلطات الإيرانية احتجزت السفير البريطاني بطهران روب ماكير لفترة وجيزة، ثم أطلقت سراحه، ونددت بهذه الخطوة بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن ماكير اعتقل لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه المحتجين المناهضين للحكومة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف: الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة، بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا.

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