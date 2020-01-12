فيسبوك: حذف صور الإشادة بالإرهابي قاسم سليماني على انستجرام

قال متحدث باسم "فيسبوك" الشركة المالكة لـ "انستجرام" و "واتس اب" في بيان لشبكة "سي إن إن بزنس"، إن موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يزيل المشاركات المُعبرة عن دعم قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، امتثالا للعقوبات الأميركية.

ودعت الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد "انستجرام"، احتجاجا على هذه الخطوة، كما أنشأت قسما على موقع إلكتروني حكومي، دعت عبره مُستخدمي التطبيق إلى تقديم أمثلة على المشاركات التي حذفها "انستجرام"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.

ويعد "انستجرام" أحد وسائل التواصل الاجتماعي الغربية القليلة التي لا يتم حظرها في إيران، بينما يتم حظر "فيسبوك" و "تويتر"، لكن بعض الإيرانيين يصلون إلى تلك المواقع باستخدام شبكات VPN.

وفي تغريدة له، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، تصرفات «انستجرام» بأنها "غير ديمقراطية".

وقبل أكثر من 8 شهور على مقتله في غارة جوية أميركية بالعراق، الأسبوع الماضي، أغلق "انستجرام" حساب قاسم سليماني على الشبكة في أبريل الماضي، بعد أن صنفت الحكومة الأميركية فيلق الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، في بيان: "نعمل بموجب قوانين العقوبات الأميركية، بما في ذلك تلك المُتعلقة بتصنيف الحكومة الأميركية لقوات الحرس الثوري الإيراني وقيادتها".

وتم الإبلاغ عن تفاصيل عمليات إزالة «انستجرام»، في وقت سابق بواسطة Coda Story.

وكجزء من امتثالها لقانون الولايات المتحدة الأميركية، قال المتحدث باسم «فيسبوك»، إن الشركة تزيل الحسابات التي يديرها أشخاص ومنظمات خاضعين للعقوبات.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه يزيل أيضا المشاركات التي تُثني على تصرفات الأطراف والأفراد الذين تطالهم العقوبات، وتسعى للمساعدة في دعم سياساتهم.