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الأحد, 12 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 كانون الثاني 2020 10:38 ص

ترامب يغرد للمرة الأولى باللغة الفارسية مخاطبا المحتجين الإيرانيين: سنواصل دعمكم

ترامب

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".

وقال ترامب، في التغريدة التي نشرها تعقيبا على اندلاع احتجاجات جديدة في إيران السبت بعد كارثة إسقاط طائرة ركاب أوكرانية قرب طهران يوم 8 يناير: "للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتابع عن كثب احتجاجاتكم. إن شجاعتكم ملهمة".

وخرج مئات المتظاهرين، مساء أمس السبت، إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران، رافعين شعارات ضد سلطات البلاد بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا، بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ "خطأ بشري".

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أخر تعديل: الأحد، 12 كانون الثاني 2020 10:38 ص
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