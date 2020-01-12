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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 12 كانون الثاني 2020 10:08 ص

إيران تطلق سراح السفير البريطاني بعد احتجازه أثناء مشاركته في احتجاجات طلابية

السفير البريطاني

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن السلطات الإيرانية احتجزت السفير البريطاني بطهران روب ماكير لفترة وجيزة، ثم أطلقت سراحه، ونددت بهذه الخطوة بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن ماكير اعتقل لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه المحتجين المناهضين للحكومة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف: الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة، بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا.

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