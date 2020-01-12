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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 كانون الثاني 2020 08:14 ص

القانونية النيابية: لجنة تعديل الدستور ما زالت في مرحلة الديباجة

dostor

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية لإجراء تعديلات على الدستور العراقي، مشيرة  الى ان لجنة تعديل الدستور النيابية ما زالت في مرحلة قراءة ديباجة الدستور ولم تجر اي تعديلات،.
وقال عضو سليم همزه،: ان لجنة تعديل الدستور التي شكلها مجلس النواب لم تقم بأية خطوة مهمة طيلة شهر كامل من تشكيلها، وبقى على عمرها ثلاثة اشهر ولا تزال في مرحلة قراءة ديباجة الدستور.
واضاف: ان اجتماعات اللجنة قليلة وغير مكثفة بسبب الاوضاع التي يمر بها البلد الآن، مما يجعل عمل هذه اللجنة دون المستوى المطلوب، وسوف لن تستطيع اكمال المهمة الموكلة اليها خلال المدة المتبقية .
واوضح: ان هناك لجنة اخرى شكلها رئيس الجمهورية، وهي تعمل الآن بصمت، وضمت خبراء القانون وقطعت شوطا كبيرا، وعملها دؤوب، وسوف تجنى ثمارها خلال الايام المقبلة لانها اعتمدت على اهل الاختصاص وليس على المزايدات السياسية في عملية اختيار اعضائها. مؤكدا: ان اللجنة النيابية ما زالت في مرحلة الديباجة، وان اعضاءها غير متفقين على النقاط الخلافية في القانون .
واشار الى: ان لجنة رئيس الجمهورية سوف ترسل التعديلات والمقترحات الخاصة بالدستور الى البرلمان من اجل التصويت عليها، ومن ثم عرضها على الشعب باستفاء شعبي.

بدورها، ذكرت النائبة عن كتلة قلعة الجماهير، منار عبد المطلب، ان عملية اختيار اعضاء لجنة تعديل الدستور على اساس المحاصصة سوف يعيد الاخطاء نفسها للجنة الخاصة بكتابة الدستور، ونفس الثغرات الدستورية الحالية. مبينة: ان اللجان الخاصة بتعديل الدستور من المفترض ان تكون من فقهاء القانون والمختصين في مجال الدستور، وليست من اعضاء مجلس النواب .
واوضحت: ان هؤلاء الخبراء يجب ان يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الاعلى بعيدا عن المحاصصة القومية او المذهبية، لكي يكون عملها لصالح العراق بأكمله لاننا نريد دستورا خاليا من المشاكل والتعقيدات، ويكون مشابها لدساتير العالم.

ع د

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