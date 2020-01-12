تيار الحكمة يحذر من خطورة إقدام بعض القوى السياسية على إعادة الثقة لعبدالمهدي



حذر تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، ، من خطورة اقدام بعض القوى السياسية على اعادة الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.



وقال القيادي في التيار محمد الحسيني، ان "هناك رفضا سياسيا وشعبيا، على اعادة تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، وهذا الامر خطر جداً، فهو سوف يتسبب بتفجير الشارع العراقي، الذي يتظاهر منذ اكثر من ثلاثة اشهر".



واضاف الحسيني ان "موقف تيار الحكمة ثابت، وهو اختيار رئيس وزراء جديد، مستقل، وفق المواصفات، التي ينادي بها المتظاهرون، واي توجه ضد ذلك، نحن نرفضه ولن نوافق عليه، ونسقف ضده".

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