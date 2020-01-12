ائتلاف النصر يؤكد وجود رفض سياسي وشعبي كبير لتجديد الثقة لعبدالمهدي

أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، وجود رفض سياسي وشعبي كبير لتجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي،.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، ان "هناك قوى سياسية تحلم بعودة تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وهذا الامر من المستحيل حصوله، فهناك رفض سياسي وشعبي كبير لهذه الخطوة، ولن تتم مهما حاولت بعض الجهات ذلك".

واضافت ان "عبدالمهدي اثبت فشله في ادارة الدولة، ووضع العراق كان اقل توتراً، لكن نحن الان نعيش في وضع متوتر جداً وازمة دولية كبيرة، وعبدالمهدي غير قادرة على العبور بالبلاد الى بر الامان، مبينا ان بقاءه في فترة اطول، سوف يزيد من الازمات، وقد يذهب الامر الى ما لا يحمد عقباه".

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