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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 12 كانون الثاني 2020 07:50 ص

طارق حرب : قرار إجلاء القوات الأجنبية باطل دستوريا

الخبیر القانوني طارق حرب

عد الخبير القانوني طارق حرب جلسة تمديد عمل البرلمان ..باطلة دستوريا.
وقال في بيان صحفي ان : قرار رئيس البرلمان تمديد عمل البرلمان يخالف الدستور  لأن التمديد حصل بعد 1/2 وبنهاية هذا اليوم تنتهي جلسات البرلمان للفصل التشريعي ، واذا اراد رئيس البرلمان التمديد يجب ان يكون في التاريخ السابق او قبله .

اما بعد هذا التاريخ وبدء العطلة البرلمانية نهاية الدوام الرسمي يوم 1/2 فأنه لا يملك صلاحية التمديد ، انما يملك صلاحية دعوة البرلمان الى جلسه استثنائية ،  وهو مالم يفعله رئيس البرلمان طبقاً للشكل المرسوم بالماده 58 من الدستور والتي فرقت بين  الدعوة لجلسة استثنائية وبين التمديد ".

واضاف حرب :" ان  حكم الدستور بالشكل المحدد بالمادة 58 لم يراعه رئيس البرلمان ، فان الجلسة التي أعلن فيها التمديد باطلة دستورياً وما حصل بهذه الجلسة باطل دستورياً ، لبطلان الاساس الدستوري لعقد الجلسة ،  ويترتب على ذلك بطلان قرار الزام الحكومة بأتخاذ ما يلزم لاجلاء القوات الاجنبية ،  لا سيما وان الاغلبية المطلوبة لعقد الجلسة ولاصدار هذا القرار غير متوفرة بالشكل المحدد بالمادة  16/9 من الدستور ".

 وشدد على :" بطلان الجلسة وبطلان ما صدر فيها ، بما فيه قرار اجلاء القوات الاحنبية "، مشيرا الى :" ان البرلمان  لم يصدر  قائمة تحريرية بمن وافق على قرار الاجلاء ومن لم يوافق ، لكي يمكن مقارنة العدد الذي وافق من النواب على قرار الاجلاء  والنواب الذين لم يوافقوا ممن كان في البرلمان وقت التصويت مع العدد الكلي للبرلمان االبالغ 329  نائبا.

ع د
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