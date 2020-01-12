طارق حرب : قرار إجلاء القوات الأجنبية باطل دستوريا

عد الخبير القانوني طارق حرب جلسة تمديد عمل البرلمان ..باطلة دستوريا.

وقال في بيان صحفي ان : قرار رئيس البرلمان تمديد عمل البرلمان يخالف الدستور لأن التمديد حصل بعد 1/2 وبنهاية هذا اليوم تنتهي جلسات البرلمان للفصل التشريعي ، واذا اراد رئيس البرلمان التمديد يجب ان يكون في التاريخ السابق او قبله .

اما بعد هذا التاريخ وبدء العطلة البرلمانية نهاية الدوام الرسمي يوم 1/2 فأنه لا يملك صلاحية التمديد ، انما يملك صلاحية دعوة البرلمان الى جلسه استثنائية ، وهو مالم يفعله رئيس البرلمان طبقاً للشكل المرسوم بالماده 58 من الدستور والتي فرقت بين الدعوة لجلسة استثنائية وبين التمديد ".



واضاف حرب :" ان حكم الدستور بالشكل المحدد بالمادة 58 لم يراعه رئيس البرلمان ، فان الجلسة التي أعلن فيها التمديد باطلة دستورياً وما حصل بهذه الجلسة باطل دستورياً ، لبطلان الاساس الدستوري لعقد الجلسة ، ويترتب على ذلك بطلان قرار الزام الحكومة بأتخاذ ما يلزم لاجلاء القوات الاجنبية ، لا سيما وان الاغلبية المطلوبة لعقد الجلسة ولاصدار هذا القرار غير متوفرة بالشكل المحدد بالمادة 16/9 من الدستور ".



وشدد على :" بطلان الجلسة وبطلان ما صدر فيها ، بما فيه قرار اجلاء القوات الاحنبية "، مشيرا الى :" ان البرلمان لم يصدر قائمة تحريرية بمن وافق على قرار الاجلاء ومن لم يوافق ، لكي يمكن مقارنة العدد الذي وافق من النواب على قرار الاجلاء والنواب الذين لم يوافقوا ممن كان في البرلمان وقت التصويت مع العدد الكلي للبرلمان االبالغ 329 نائبا.

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