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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 11 كانون الثاني 2020 11:58 م

قتيلان في نزاع عشائري لعائلتين كانتا تزوران القبور بالنجف

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قتل شخصين وأصيب شخص آخر، اليوم السبت، في نزاع عشائري اندلع في مقبرة وادي السلام (أكبر مقبرة في العالم) بمدينة النجف وسط العراق. وذكرت قيادة شرطة محافظة النجف أن "ما حدث داخل مقبرة وادي السلام لم يكن محاولة اغتيال، وإنما هو شجار بسبب ثأر وخلافات بين زوار من مدينة الناصرية كانوا يزورون موتاهم في مقبرة وادي السلام، وزوار آخرين من محافظة بغداد". وأضافت أن "الحادث الذي جرى في مقبرة وادي السلام، أدى إلى مقتل مواطنين إثنين وإصابة ثالث بجروح". وانتقدت قيادة الشرطة وسائل الإعلام لنقل أخبار عن الحادث تُشير إلى وجود محاولة اغتيال في المقبرة، ودعت شرطة النجف جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى عدم تصديق الشائعات والأكاذيب والتأكد من أي خبر قبل نشره. وتقع مقبرة "وادي السلام" في مدينة، حيث مرقد الأمام علي ابن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، وهي تحتوي، حسب التقديرات، على ما يقارب ستة ملايين قبر، وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي.
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