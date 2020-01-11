الطاقة النيابية تستضيف الغضبان الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا

اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت، استضافة وزير النفط لمناقشة عدد من القضايا التي تهم قطاعي النفط والكهرباء.



وقالت اللجنة في بيان، لها ، انها “عقدت اجتماعا برئاسة النائب هيبت الحلبوسي اليوم السبت وبحضور اعضاء اللجنة اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا التي تخص قطاع النفط والكهرباء”.



وأضافت “جرى خلال الاجتماع مناقشة ورقة النائب جبار اللعيبي في تعظيم الموارد المالية والفرص الضائعة، و كتاب وزارة النفط بخصوص دراسة الحقول النفطية المشتركة العراقية الكويتية”.



وقررت اللجنة “تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب حسين الفايز وعضوية عدد من أعضاء اللجنة والمستشار الفني لزيارة وزارة النفط لعقد اجتماع مع وزير النفط والكوادر المتقدمة في الوزارة لبحث أسباب تأخير استثمار الحقول النفطية المشتركة مع الكويت وإيران وبيان الواقع الحالي لهذه الحقول”.



وبينت انها “سوف تقوم باستضافة مدير عام شركة الناقلات النفطية مع الكادر المتقدم في الشركة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة أداء وعمل الشركة وتطوير أدائها فضلا استضافة مدير عام مصافي الشمال يوم الاثنين المقبل لمناقشة عدد من الملفات التي تخص عمل الشركة”.



وأكدت انها “قررت اللجنة استضافة وزير النفط لمناقشة عدد من القضايا التي تهم قطاعي النفط والكهرباء”.

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