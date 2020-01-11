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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 كانون الثاني 2020 04:17 م

من هو البديل عن اياد علاوي في مجلس النواب ؟

إياد علاوي

اكدت حركة "الوفاق العراقي" ان استقالة رئيسها  اياد علاوي  من البرلمان لم يتم البت بها لحد الان.

وقال المتحدث باسم الحركة ضياء المعيني في تصريح صحفي ، انه :" في حال قبول الاستقالة من قبل مجلس النواب فان النظام الانتخابي يفرض ان يكون البديل بحسب الترتيب بالنسبة للحركة ، وبالتالي فان النائب السابق حسن شويرد هو من سيكون البديل عنه وفقا للنظام الانتخابي " .

يشار الى ان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي اعلن ، امس الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب ، فيما اتهم البرلمان بالفشل في اداء دوره والتعاطي مع الحراك الشعبي وحركة الاحتجاج.

ف.ا
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