من هو البديل عن اياد علاوي في مجلس النواب ؟



اكدت حركة "الوفاق العراقي" ان استقالة رئيسها اياد علاوي من البرلمان لم يتم البت بها لحد الان.



وقال المتحدث باسم الحركة ضياء المعيني في تصريح صحفي ، انه :" في حال قبول الاستقالة من قبل مجلس النواب فان النظام الانتخابي يفرض ان يكون البديل بحسب الترتيب بالنسبة للحركة ، وبالتالي فان النائب السابق حسن شويرد هو من سيكون البديل عنه وفقا للنظام الانتخابي " .



يشار الى ان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي اعلن ، امس الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب ، فيما اتهم البرلمان بالفشل في اداء دوره والتعاطي مع الحراك الشعبي وحركة الاحتجاج.



ف.ا