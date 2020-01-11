صادقون يكشف عن المخرج الوحيد للأزمة الحالية في البلاد .. تعرف على التفاصيل

يرى النائب عن صادقون نعيم العبودي، اليوم السبت، أن المخرج الوحيد للأزمة هو تطبيق خريطة الطريق التي دعت إليها المرجعية العليا.



وقال العبودي في تصريح له إن “المخرج الوحيد والحقيقي هو تطبيق خريطة الطريق التي دعت إليها المرجعية، علماً بأن هناك قضايا أساسية كانت طالبت بها المرجعية وقد تحققت إلى حد بعيد مثل قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه، وكذلك قانون مفوضية الانتخابات”.



وأضاف أن “المسألة المهمة الآن هي الحكومة الجديدة، حيث إنه بعد استقالة الحكومة الحالية لا بد أن تكون هناك استجابة لما تطالب به المرجعية على صعيد تشكيل الحكومة المقبلة بهدف إنقاذ البلد من الوضع السياسي المرتبك وما نمر به من انسداد سياسي”.



وشار إلى أن “المرجعية أكدت في هذه الخطبة على أنه يجب أن تكون هناك جدية في العمل من قبل الجميع لاختيار الحكومة المقبلة مع التأكيد على أهمية التنازل عن القضايا والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة”.

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