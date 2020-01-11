مرجع ديني لخامنئي: لماذا لا تبكي على ٥٣٠ شاب في عمر الورود قتلوا على أيدي ميليشياتك؟ وتبكي على قاتلهم!

وجه المرجع الديني حسن الموسوي، رسالة نارية لمرشد نظام الملالي الإيراني علي خامنئي، بعد بكاء الأخير على مقتل الإرهابي قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق.

وقال الموسوي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" سائلا خامنئي: " لماذا لا تبكي على ٥٣٠ شاب في عمر الورود قتلوا على أيدي ميليشياتك وتبكي على قاتلهم".

وأضاف، الموسوي، " أين عدالة الدين ؟ أين أدبيات الإنسان الكامل؟ مذهب الإمام الصادق ع براء منكم".

وتابع: "تبا لولاية الفقيه وفكرها الأسود الذي قتل ملايين البشر".

وأكد "الإسلام دين محبه وسلام فأنتم ليس منه".



