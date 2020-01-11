باحث يكشف عن حجم الديون الخارجية والداخلية على العراق

كشف رئيس المجموعة المستقلة للابحاث منقذ داغر، اليوم السبت، عن قيمة الديون الخارجية والداخلية على ذمة العراق، مشيرا إلى أن اجمالي الدين العراقي يصل إلى 63 مليار دولار.

وقال داغر في تدوينة له ، إنه “يتم تداول ارقام مختلفة في الاعلام وبين المختصين حول ديون العراق الفعلية، وللوقوف على الحقيقة فقد استعانت المجموعة المستقلة بمصادر رسمية عراقية للتعرف على هذه الديون”.

وبين إن “اجمالي الدين العراقي بحدود ٦٣ مليار دولار، (حوالي ٢٨٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي) موزعة كالآتي:

– ٣٨ مليار دولار دين داخلي.

– ٢٥ مليار دولار دين خارجي وبضمنه:

– ١٠ مليار لدائني نادي باريس.

– ٦.٤ مليار مناصفة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

– ٣.١ مليار تعويضات الكويت.

– ٢.٧ مليار لامريكا.

– اخرى”.

واضاف ان “هناك ٤١ مليار دولار من أيام النظام السابق وهي قروض (سياسية) منحت للنظام السابق (من دول مختلفة واهمها الخليجية) وقد توقف العراق عن سدادها لأنها منحت خارج قرارات مجلس الأمن، ومن يريد من الدائنين المطالبة بها فعليه الاتجاه لنادي باريس. وهذه في معظمها يمكن اطفائها سياسياً”.

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