مصدر : عبد المهدي يلتف على الثورة ويقدم ضمانات جديدة لإقناع الكتل الكردية بإعادة تكليفه

أفاد مصدر سياسي مطلع، السبت، بان رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، توجه الى إقليم كردستان صباح اليوم السبت ضمن مساعيه في استعادة رئاسة الوزراء من جديد.



وقال المصدر ، إن “هناك محاولات عملية بين الكتل السياسية في بغداد من اجل إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مرة ثانية لتشكيل الحكومة”.



وأوضح أن “زيارة عبد المهدي الى أربيل تأتي بسياق اقناع الكتل الكردستانية بقبوله، مع ضمانات جديدة”، مشيراً إلى أن “اغلب الكتل متخوفة من تكليفه مرة ثانية لأنه سيتسبب بإدخال البلاد في أزمة كبيرة”.