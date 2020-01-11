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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري السبت، 11 كانون الثاني 2020 01:28 م

بعد اغتيال عبد الصمد وغالي.. استغلال مقتل سليماني لتصفية نشطاء ومتظاهري العراق

أحمد عبد الصمد وصفاء غالي

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الميليشيات الموالية لإيران تستغل مقتل الإرهابي قاسم سليماني لتصفية كل نشطاء ومتظاهري العراق وذلك بعد اغتيالها للصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي.

وأشار النشطاء إلى أن جريمة اغتيال عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي تزامنت مع حملات تحريض تقودها ماكينات إعلامية مرتبطة بطهران وتستهدف وسائل إعلام وصحفيين، يشاركون في تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنفوذ الإيراني.

ومنذ انطلاق التظاهرات في العراق في الأول من أكتوبر، تعرض العديد من الصحفيين والقنوات الفضائية للمضايقة والاعتداء والحرق من قبل من سمتهم الحكومة العراقية "الطرف الثالث"، لكن ناشطين يؤكدون أن هذه الاعتداءات تنفذها ميليشيات مرتبطة بإيران.

وكان عبد الصمد قد تطرق في مقطع فيديو نشره قبل اغتياله بساعات إلى الطرف الثالث، وقال "إنه انكشف الآن"، في إشارة منه إلى الميليشيات المدعومة من إيران، ليتلقى بعدها عدة رصاصات أفقدته حياته رفقة زميله المصور في قناة دجلة صفاء غالي.

وسبقت عملية استهداف هذين الصحفيين حملات انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات محلية مرتبطة أو ممولة من قبل إيران، تحرض على قنوات إعلامية معروفة بتغطيتها للتظاهرات وتهدد العاملين فيها بالقتل في حال لم يقدموا استقالاتهم.

ويؤكد الصحفي عمر الشاهر، أن "هذه الحملات انطلقت بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، إذ تصاعدت حدة الاتهامات والحملات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام إذا خالفتهم الرأي".

ويضيف أن مقتل سليماني استغل لجلد كل الخصوم المفترضين، وكل من يختلف معهم في الرأي اعتبروه عدوهم".

وقتل سليماني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الجمعة الماضي، وقتل معه أيضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وهو أيضا قيادي في كتائب حزب الله الموالية لإيران.

وسبق ذلك قيام عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي بالاعتداء على مبنى السفارة الأميركية في بغداد على خلفية قصف الولايات المتحدة مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله ردا على مقتل متعاقد أميركي في قاعدة "K1" بعد استهدافها بنحو 30 صاروخا.

ويقول الشاهر، إن الميليشيات المرتبطة بإيران بدأت "جولة جديدة من عمليات القمع ضد الصحفيين والناشطين حتى يستعيدوا أجواء ما بعد اغتيال سليماني عندما خف تسليط الضوء على الاحتجاجات".

ويضيف أن "لحظة اغتيال سليماني اعتبرت تراجعا لصوت الاحتجاجات وكان هؤلاء يخططون لإدامة هذه اللحظة".

ويستدرك "لكن الذي حدث اليوم من عودة لزخم التظاهرات أرعب هؤلاء، فأقدموا على عملية اغتيال صحفي بارز في وضح النهار في البصرة في حماقة جديدة ومؤشر على الارتباك الكبير والتداعي الهائل الذي وصلت اليه هذه المجاميع المسلحة".

واستأنف آلاف العراقيين، تظاهراتهم في أنحاء العراق حيث أعادوا إحياء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المناهضة للحكومة، مع دخولها يومها المئة منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي.

وخرج المتظاهرون إلى الساحات الرئيسة في بغداد والديوانية والناصرية والبصرة والنجف، وكربلاء التي شهدت مواجهات ليلاً بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن استشهاد نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح. وتعرض الناشطون أيضا لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.

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